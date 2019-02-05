Победа Шиффрин и неудача Вонн

23-летняя американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в супергиганте в шведском Оре и стала четырехкратной чемпионкой мира. "Просто невероятно", - заявила Шиффрин, - "Это была напряженная гонка. Такая плотность результатов". Итальянская спортсменка София Годжа взяла серебро, уступив Шиффрин две сотые секунды. Третьей стала швейцарка Коринн Сутер, проиграв победительнице пять сотых.

Из-за жесткого падения не смогла завершить соревнования олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американка Линдси Вонн. На место инцидента прибыли медики, с помощью которых Вонн смогла встать на ноги. Горнолыжницу тепло приветствовали болельщики. Ранее 34-летняя Вонн заявила, что завершит карьеру после чемпионата мира в Оре.