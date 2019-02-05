В Нидерландах бывший ультраправый политик принял ислам

Бывший нидерландский националист Йорам ван Клаверен принял ислам. Он был членом ультраправой "Партии свободы" с 2010 по 2014 год и выступал с резкой критикой мусульман, называя их религию "ложью" и заявляя, что "Коран - это яд".

Политик рассказал, что принял решение о переходе в ислам, когда писал книгу об этой религии. "В процессе написания книги, я открыл для себя много нового, и это заставило меня изменить свои взгляды", - рассказал он в интервью местному радио.

Отвечая на вопросы журналистов, ван Клаверен, сказал, что раньше был "просто неправ", добавив, что действовал в русле политики "Партии свободы": "все неправильное должно было быть так или иначе связано с исламом".

Это не первый случай, когда ультраправый политик становится мусульманином. В 2013 году член той же партии Арно ван Доорн также перешел в это религию. В связи с последними событиями он написал в своём Twitter-аккаунте: "Никогда бы не подумал, что "Партия свободы" станет площадкой для обращения в ислам".