Тереза Мэй обещает Северной Ирландии сохранить прозрачную границу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала Северной Ирландии сохранить прозрачную границу с республикой Ирландия и не допустить появления барьеров между регионом и остальным Соединённым Королевством. С таким заявлением Мэй выступила в Белфасте:

_«Как ЕС, так и правительство Великобритании при подготовке соглашения о выходе из Европейского Союза взяли на себя обязательства не устанавливать жёсткую границу. И мы, правительство Великобритании, придерживаемся чёткой позиции: мы сделаем возможное, чтобы избежать жёсткой границы, даже если дойдёт до брексита без соглашения. Конечно, если события примут такой оборот, мы будем вести переговоры с ирландским правительством и Европейским союзом. Но мы стремимся выйти из ЕС с соглашением и так, чтобы выполнялись обязательства, которые взяли на себя обе стороны в плане отсутствия жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией».

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По словам Мэй, правительство намерено укрепить автономию Северной Ирландии и в то же время стремится к большей интеграции региона в жизнь Королевства.