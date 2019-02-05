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США

Золото Логинова, серебро Соболевой

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 Глеб Шатуновский 
Золото Логинова, серебро Соболевой
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Российский сноубордист Дмитрий Логинов впервые поднимается на верхнюю ступеньку мирового подиума. Победой 19-летнего Логинова завершился этой ночью на олимпийской трассе Юты параллельный гигантский слалом. В финале соперник россиянина словенец Тим Мастнак допустил ошибку на самом старте, после чего Логинову оставалось лишь доехать до финиша. Другой россиянин, опытный Вик Уайлд в малом финале уступил немцу Штефану Баумайстеру.

"Я не могу в это поверить, мне всего 19 лет, - сказал Логинов после победы. - Я самый молодой чемпион мира за все время, это просто невероятно! Я участвовал в таких условиях много раз, поэтому был хорошо подготовлен к этому старту. Я знал, что мне нужно хорошо пройти квалификацию, и я сделал это, теперь я чемпион мира".

В женском финале россиянка Наталья Соболева большую часть дистанции шла вровень с немкой Селиной Йорг, но пропустила ворота и была дисквалифицирована, получив в итоге серебро. В финале за бронзу еще одна россиянка Милена Быкова уступила швейцарке Ладине Йенни. Сегодня в Юте будут разыграны медали в параллельном слаломе.


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