Фирмам не дают слиться. Исламофоб-мусульманин. Келейная Еврогруппа

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Еврокомиссия готовится заблокировать слияние французского машиностроительного концерна Alstom и немецкой железнодорожной корпорации Siemens. Брюссель заявил, что не ставит палки в колёса бизнесу, а только защищает принцип честной конкуренции.

Келейные встречи Еврогруппы

Организация Transparency International обвинила в недостатке прозрачности и отчётности Еврогруппу. Это совещание министров финансов стран с общей валютой обычно проводится за закрытыми дверями.

Бывший греческий министр Яннис Варуфакис назвал скандальным тот факт, что обсуждение ситуации в зоне евро никак не протоколируется.

Гуманитарная помощь Венесуэле

Еврокомиссия объявила о предоставлении Венесуэле 5 млн евро гуманитарной помощи и открытии своего офиса в Каракасе. Считающий себя главой государства Николас Мадуро назвал иностранные фонды частью плана по его свержению.

Накануне из-за возражений Италии ЕС не смог объявить о признании временным президентом Хуана Гуайдо. Он сказал, что международная помощь необходима для спасения сотен тысяч венесуэльцев, которые голодают и болеют из-за упадка экономики.

Ненавистник мусульман принял ислам

Политические круги Нидерландов с изумлением узнали, что видный деятель антимусульманской Партии свободы принял ислам. Йорам ван Клаверен сказал, что при изучении этой религии и написании о ней книги он засомневался в христианстве.

Многие годы он и партийный лидер Герт Вилдерс подвергали ислам и джихадизм жёсткой критике.