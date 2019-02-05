Apple заплатил Франции полмиллиарда

Корпорация Apple договорилась с французским правительством о выплате налоговой задолженности за десять последних лет. Официально сумма не разглашается; по данным французских СМИ, речь идёт о более чем 500 миллионах евро.

Франция — среди стран, поддерживающих идею Еврокомиссии о «цифровом налоге»: 3% на онлайн-доходы таких гигантов, как сама Apple, Google или Facebook.

Брюно ле Мэр, министр экономики и финансов Франции:

«Вопрос цифрового налогообложения — момент истины для Европы. Или она продемонстрирует единство, или останется разделённой и ослабленной».

В Брюсселе подчёркивают, что компании могут продавать рекламу, услуги и товары даже в той стране, где у них нет полномочных представителей, а юридический адрес заводить в странах с либеральным налогообложением. В ЕС считают необходимым взимать налоги не в стране поставщика услуг, а в стране потребителя.