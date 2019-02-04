Папа римский призвал прекратить войны

Папа римский Франциск призвал представителей всех религий объединить усилия в стремлении к миру и "разоружению сердец". Об этом понтифик говорил в своем выступлении в Абу-Даби, куда он прибыл с первым в истории папства визитом. Здесь на Международную межрелигиозную встречу братства собрались порядка семисот представителей разных религий и конфессий. Мероприятие организовано Советом мусульманских старейшин в Год толерантности и терпимости, объявленный властями ОАЭ.

"Мы видим скверные последствия конфликтов. Войны несут разрушения и страдания. Достаточно вспомнить Йемен, Сирию, Ирак и Ливию. Вместе мы должны противиться логике вооруженной силы, укрепленных границ и воздвижению стен, и в этом нам в помощь молитва и диалог", - сказал, в частности, Франциск.

Папу Франциска в Абу-Даби принял верховный имам старейшего и крупнейшего исламского университета "Аль-Азхар" шейх Ахмед ат-Тейиб, с которым понтифик подписал совместную декларацию "О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования". Во вторник понтифик возглавит мессу на стадионе Абу-Даби, на которой ожидается 135 тысяч человек.