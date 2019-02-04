Сиэтл: о пользе обособленности

Сиэтл, современный и комфортабельный мегаполис, расположен на перешейке между озером Вашингтон и тихоокеанским заливом Пьюджет. Его называют "воротами в Аляску", а еще "изумрудным городом", отдавая дань зеленым холмам и потрясающей красоты воде. А еще - это место , где знают толк в кофе и вкусной еде, где процветают крупнейшие международные корпорации ("Боинг", "Майкрософт", "Старбакс" и.т.д) и где традиционно любят музыку. "Изумрудный город" - колыбель стиля "гранж", групп Nirvana, Pearl Jam, Джимми Хендрикса...

Гидом героя репортажа, ирландского музыканта Фоя Вэнса в Сиэтле стал музыкант Джон Родерик ( Родерик- гитарист из Long Winters, у него за плечами - сотрудничество со множеством легендарных рок-групп; Джон также - один из основателей музыкальной комиссии Сиэтла).

Джон Родерик, музыкант: "У Сиэтла много общего с городами Северной Европы. Он удален от других американских мегаполисов, здесь пришлось строить собственный культурный микромир".

Сиэтл - город сравнительно молодой, он был основан в 1852 году. Современные улицы возведены поверх старых: после большого пожара 1889 года обитатели Сиэтла приподняли уровень и начали новое строительство. Посмотреть то, что осталось от первоначального облика города, можно в рамках специальной экскурсии по подземелью Вill Speidel's Underground Tour.

Современный Сиэтл стремится ввысь: его символом и главной достопримечательностью является башня Space needle. "Космическая игла" украшает Сиэтл с 1962 года, когда город принимал Всемирную торговую выставку.

Обязательное для посещение место - рынок Pike Place Market. Его козырь - свежая рыба и морепродукты, а также широкий выбор продуктов, заготовок и поделок от местных производителей и фермеров.

Джон Родерик, музыкант : "Рынок возник здесь фактически со дня основания Сиэтла. Мы считаем его сердцем города: рынок все знают, все приходят сюда за покупками. Сейчас много говорят о важности поддерживать местных производителей. Наш рынок - как раз об этом, здесь все поставщики - местные".

Те, кого интересует подводный мир, обязаны побывать в Аквариуме Сиэтла. Любителям кофе не обойтись без кружки из первого кафе сети "Старбакс" (первый фирменный магазин открылся в Сиэтле в 1971 году).

Сиэтл - родина основателя и соучредителя "Майкрософта", Билла Гейтса и Пола Аллена. последний основал здесь уникальный музей научной фантастики.

Герой репортажа - певец и композитор, его живо интересует мир музыки. Который в Сиэтле представлен максимально широко. Достаточно сказать, что именно здесь родился гитарист Джимми Хендрикс, здесь жил и умер Курт Кобейн.

Популяризацией альтернативного рока в Сиэтле с 1972 года занимается команда радио KEXP-FM. Некогда небольшая станция, сегодня это - один из важных адресов культурной и общественной жизни города, место проведения выставок и музыкальных мероприятий.

Фой Вэнс также побывал в Сиэтл-Сентер; это - центральная площадка города, где проходят фестивали, спортивные соревнования и концерты. Музыкант закончил свое знакомство с Сиэтлом в компании владельцев магазина Easy Street Records. Расположенное в западном Сиэтле заведение не только продает пластинки и диски, но и организует концерты: на этот раз для гостей Easy Records попросили спеть Фоя.