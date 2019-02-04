Большое наступление на сверхмалые частицы

Загрязнение воздуха - острая проблема для городов с интенсивным движением, среди них - и греческие Салоники. Автомобильные двигатели выбрасывают в атмосферу токсичные частицы. Новые экономичные машины вырабатывают меньше углекислого газа, но - иногда - больше наночастиц, некоторые из которых слишком малы для обычной контрольной аппаратуры.

Цисис Самарас, директор лаборатории прикладной термодинамики, университет Аристотеля в Салониках, координатор проекта DOWNTOTEN: "Некоторые типы автомобилей (особенно оснащённые двигателями с непосредственным впрыском бензина) и мотоциклов могут выбрасывать значительное количества чрезвычайно мелких частиц - настолько крошечных, что их невозможно замерить с помощью имеющихся у нас инструментов и методов. По этой причине эти наночастицы не подпадают под нормы действующего законодательства".

Частицы диаметром менее 23 нанометров способны проникать глубоко в легкие, попадать в кровоток, приводя к неприятным последствиям.

В воздухе выхлопные газы автомобиля вступают в реакцию с другими соединениями - этот процесс известен как "атмосферное старение". Вредные вещества соединяются с наночастицами и так могут усугубить заболевания сердца и легких-air-quality-and-health).

Европейский исследовательский проект DOWNTOTEN изучает "старение" наночастиц в лаборатории.

Цисис Самарас, директор лаборатории прикладной термодинамики, Университет Аристотеля в Салониках, координатор проекта DOWNTOTEN: "Все мы, живые существа, страдаем от последствий этой цепочки реакций, так что нам нужно лучше вникнуть в суть процесса. Мы собираем данные, необходимые для оценки технологий, видов топлива, которые используется в автопромышленности; это позволит понять их влияние на здоровье человека, и не только человека".

Ученые соединят выхлопную трубу автомобиля с аппаратурой, способной зафиксировать выбросы наночастиц. Их старение в обычных условиях занимает часы и дни. Здесь, на экспериментальной площадке, все происходит гораздо быстрее; полученные данные ученые вносят в компьютерные модели.

Ананиас Томбулидис, профессор машиностроения, университет Аристотеля в Салониках: "Информация, полученная в ходе экспериментов, весьма ограничена. Цифровые модели, которые мы разрабатываем, обеспечивают гораздо более высокую точность измерений: мы можем использовать их для дальнейшего совершенствования экспериментов".

Приборы отсоединены от экспериментального автомобиля, он покидает лабораторию и выезжает в город с мобильным инструментарием на борту. Таким образом, машина регистрирует выбросы в реальных дорожных условиях и на разных этапах - от максимального разгона до полной остановки.

Цисимос Тоумасатос, инженер-механик, университет Аристотеля: "Когда я вновь завожу двигатель, жму на газ вот как сейчас, мы наблюдаем резкий подъём красного графика -- это отражает рост выбросов наночастиц".

Следующий этап - вывод технологии на рынок: исследователи надеются, что их инструменты позволят автостроителям разработать более совершенные двигатели, выбрасывающие меньше наночастиц. Это, говорят они, поможет отрасли подготовиться к ожидаемому ужесточению эконормативов ЕС.

Цисис Самарас, директор лаборатории прикладной термодинамики, университет Аристотеля в Салониках, координатор проекта DOWNTOTEN: "Задача-максимум - превратить двигатели внутреннего сгорания в устройства с нулевым уровнем выбросов. Это единственная возможность сохранить их на рынке в нынешней роли. В противном случае нам придется полностью избавиться от этого типа двигателей, заменить их другими".