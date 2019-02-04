«Разговор сквозь стены» — название выставки южноафриканской художницы Сетембиле Мсезане. Картины, фотографии, отражения в зеркалах и даже песня собственного исполнения.

Её героини — африканские женщины, живущие в условиях наследия колониализма и современных проблем африканских стран. Но философский контекст, по мнению Мсезане, должен быть понятен жителям любого континента:

«Аудитория в Европе не такая, как в Африке, но это не значит, что никто не найдёт собственной связи с этими работами. Это следы людей, которые ищут собственную человечность, ищут одиночества в природе, ищут самих себя — и отражение этого поиска попадает в работы. И даже если выставить их в другом контексте, то вложенный в них смысл не потеряется», — говорит Мсезане.

В Лондоне проходит первая персональная выставка художницы. На родине она известна больше как фотограф и автор перфомансов: Мсезане изображает живые скульптуры на улицах южноафриканских городов — в противовес памятникам колониализма и апартеида.