Канадец Кайл Кроксолл одержал победу на Crashed Ice в Финляндии

Канадец Кайл Кроксолл возглавил общий зачет чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice после победы на этапе гонок в Финляндии.

Финальный заезд получился зрелищным и крайне напряженным. На старт вышел не только Кайл Кроксолл, но и его брат Скотт, который сразу же вырвался в лидеры. Однако падения он смог финишировать только последним - в результате победа досталась Кайлу.

Второе место занял финн Мирко Лахти, а бронзовым призёром стал Марко Даллаго из Австрии.

В соревнованиях среди женщин третью победу подряд одержала действующая чемпионка мира Аманда Трунцо из США. Россиянка Виктория Сенотрусова заняла лишь девятое место.

Следующий этап чемпионата мира пройдёт уже 9 февраля в Бостоне (США).