Ученые ЕС: "Наночастицы вредят нашему здоровью"

Городской воздух, которым мы дышим, отравлен мелкими частями автомобильных выхлопов. Только в Евросоюзе загрязнение атмосферы приводит к полумиллиону смертей - это в 10 раз больше числа погибших в автокатастрофах. Европейские ученые работают над этой проблемой.

Циссис Самарас, директор лаборатории термодинамических исследований, университет Аристотеля, г. Салоники: "Автомобили нового поколения, безусловно, чище своих предшественников. Исследования в этом направлении велись с начала 80 х- годов, проделана огромная работа. В результате концентрация выбрасываемых автомобилями частиц стала намного слабее, порой она меньше, чем в обычном вдыхаемом нами воздухе. Тем не менее некоторые проблемы решить пока не удалось. Речь, в частности, идет о сверхмалых частицах, наночастицах, которые в силу размера не подпадают под действующие законодательство и нормативы.

По размеру эти частицы сопоставимы с молекулами газа. Они малы, но могут нанести вред здоровью человека. Во-первых, потому что способны глубоко проникать в легкие, в органы и так приводить к ухудшению самочувствия. Во-вторых, они могут выполнять роль переносчиков: к наночастицам прикрепляются другие загрязняющие элементы и таким образом попадают в легкие человека".