Пациентам больниц не хватает лекарств и продовольствия

Система здравоохранения Венесуэлы переживает тяжёлый кризис. Перебои с лекарствами сильнее всего чувствуются в кварталах бедноты. Роза Матерано страдает от почечной недостаточности. Но в последние два года найти в аптеках необходимые лекарства, цитопротекторы и препараты для нормализации давления, было практически невозможно.

Но Роза считает, что ей повезло – многие из тех, с кем она познакомилась в больнице уже умерли:

«Я спрашиваю себя, что нам делать, пациентам. Потому что мы хотим жить. Но в сложившейся обстановке выжить невозможно».

Врачи тоже требуют повышения зарплаты и лучшего снабжения больниц. Одна лепёшка это всё, что получает за день в качестве питания пациент. Врачи говорят о росте смертности среди пациентов на фоне общего кризиса в стране. Особенную тревогу вызывает рост смертности среди детей.

«Дефицитом охвачено 90% необходимого продовольствия, медицинских инструментов и лекарств, – говорит Карлос Проспери, врач больницы им. Хосе Марии Варгаса. – Многие лабораторные анализы больше не проводятся. Сейчас их делают только в 10% клиник страны. Кроме того, нашим пациентам не хватает 90% необходимого питания. Мы чувствуем себя связанными по рукам и ногам, чувствуем себя беспомощными. Потому что мы не знаем, что говорить нашим детям».

Мария Йомаира болеет диабетом и остеопорозом. Он проводит дни в поисках лекарств. Иногда за них приходится расплачиваться иностранной валюте. Часть денег ей присылает сын, работающий в Чили:

«В некоторых местах они просят доллары. Но у меня нет долларов. Где я их возьму? Я по профессии медицинская сестра и зарабатываю немного».

Правительство Николаса Мадуро перепробывало уже несколько вариантов решения проблемы снабжения, но всякий раз безуспешно. Оно объясняет дефицит иностранными санкциями.

Эктор Эстепа, Euronews: «Хуан Гуайдо, которого Европейский парламент и Соединенные Штаты называют переходным президентом Венесуэлы, объявил о создании гуманитарного коридора на государственной границе для провоза лекарств и продовольствия. Правительство Николаса Мадуро говорит о попытке переворота и с подозрением относится к такому открытию границы. По их мнению, оно может быть использовано для осуществления иностранной интервенции».