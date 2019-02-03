Папа Римский прилетел в Абу-Даби

Папа Римский Франциск прилетел в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. В аэропорту его встретил наследный принц Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян. Затем главу Римско-католический церкви поприветствовал Шейх Ахмад ат-Тайиб, великий имам египетской мечети аль-Азхар и один из самых авторитетных суннитских богословов.

Это первый в истории визит главы Римско-католической церкви на Аравийский полуостров, в странах которого ислам имеет статус официальной религии. Перед вылетом папа Франциск объяснил в "Твиттере" своё путешествие в Абу-Даби желанием наладить диалог с мусульманами, чтобы "пойти вместе по пути мира".