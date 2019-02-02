Испанские пенсионеры поддержали таксистов

Тысячи пенсионеров вышли на улицы Мадрида, чтобы потребовать повышения пенсий. Они также выразили поддержку таксистам, бастующими в знак протеста против мобильных сервисов вызова водителей, предоставляемых компаниями Uber и Cabify.

"Наши родители, представители старшего поколения, поддерживают нас материально, помогают нам продолжать борьбу против нестабильной занятости, против вывода из страны капиталов, против коррумпированной политической системы, которую мы наблюдаем на протяжении 25 лет", – говорит одни из участников акции протеста таксистов.

Протестующие считают недостаточным повышение пенсий на 6%, обещанное правительством Педро Санчеса. Они поддерживают борьбу таксистов против уберизации сектора транспортных услуг, так как считают, что эта экономическая модель лишит молодое поколение достойных условий труда.