Россия приостанавливает участие в ДРМСД

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако готова к переговорам на эту тему, но инициировать их больше не намерена.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в субботу на встрече с главами Минобороны и МИД РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

"Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты, - отметил Путин. - Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - добавил президент России.

Реакция Кремля - зеркальный ответ на приостановку США участия в договоре. По мнению Вашингтона, Москва не соблюдает в полной мере все обязательства по нему. Также президент Трамп выступил за расширение участников ДРСМД, в частности присоединения Китая.

"Причина, прежде всего в том, что нужно расширять количество стран-участников соглашения. Но одна сторона не разделяет это мнение и нарушает договоренности. И это не мы. И пока ничего не изменится, мы также не будем соблюдать договор. Я надеюсь, мы сможем когда-нибудь собрать всех в одной большой и красивой комнате и составить новый улучшенный договор. Я бы, несомненно, хотел это увидеть", – заявил Трамп.

Вашингтон подозревает Москву в расширении развертывания ракетных систем 9M729. По данным The Wall Street Journal, Россия якобы развернула еще один — четвертый — дивизион данного типа вооружений, что нарушает, по мнению США, подписанный договор. Кремль претензии отвергает и заявляет, что ракета была испытана на разрешенную договором дальность (480 км) и не нарушает условий соглашения.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.