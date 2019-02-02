В Париже и других городах Франции прошли манифестации движения "жёлтых жилетов". Это уже 12-е выступление противников политики президента Эммануэля Макрона. В воскресенье на улицы французской столицы вышли по разным данным от 10 до 14 тысяч человек. На этот раз главным требованием манифестантов было прекращение неоправданного полицейского насилия в отношении протестующих.

"Полицейские репрессии чрезмерны, – считает Антонио Барбетта, "жёлтый жилет", получивший ранение в ногу на одной из прошлых демонстраций. – Потому что я лично знаком с большим количеством раненых людей и могу вам сказать, что это мирные люди. Я сам против любых форм насилия, как со стороны демонстрантов, так и со стороны полиции. Я сожалею о том, что пострадали люди с обеих сторон. Но нельзя не признать тот факт, что со стороны «жёлтых жилетов» было больше пострадавших, чем со стороны полиции".

На манифестацию пришли люди, получившие серьезные травмы в результате применения полицией резиновых пуль.

"Я решил, что мне необходимо придти сюда, чтобы выступить как свидетель, как пострадавший, потому что я был ранен совершенно беспричинно, – говорит манифестант с выбитым глазом Патрик Галлиан. – Я не хулиган, не участник чёрного блока [анархистов "прямого действия"], я не бросаю камни в полицию".

REUTERS/Philippe Wojazer

В пятницу Государственный совет, высшая судебная инстанция Франция по административным делам, отклонил иск правозащитников и профсоюзов о запрете использования полицией карабинов, стреляющих крупнокалиберными резиновыми пулями, для разгона невооружённых демонстраций.