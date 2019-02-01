Гуайдо обвинил власти в давлении на семью

Самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил власти страны в попытке давления на его семью. Он заявил, что представители силовых структур ворвались в квартиру, где в тот момент были его жена и полуторагодовалая дочь.

В правоохранительных органах назвали это заявление ложью.

«Служба безопасности искала информацию, искала материалы. Цель абсолютно очевидна, и они её не достигли, и никогда не получат того, чего хотят, не разобьют венесуэльскую семью», — заявил Гуайдо.

Генпрокуратура Венесуэлы ведёт следствие в отношении лидера оппозиции по делу о провокации массовых беспорядков, жертвами которых стали десятки человек. Хуану Гуайдо запрещено покидать страну; его счета и операции с имуществом заблокированы.

Лидер оппозиции, провозгласивший себя «переходным президентом», получил признание со стороны Европарламента, ряда стран Запада и Латинской Америки.

В России и в Китае самовыдвижение оппозиционера не поддерживают, отмечая, что внимательно следят за происходящим.