ЕС ручается за малый бизнес Украины

Очередной выпуск программы "Планета бизнеса" приглашает на Украину, где местные банки активизировали кредитование малого и среднего бизнеса по инициативе ЕС и под гарантии Европейского инвестиционного банка.

Шаг, жизненно важный для экономики республики, где 90% всех предприятий относится к категории небольших: именно в этом секторе трудится две трети активного населения страны.

Программа гарантийной поддержки работающих на Украине банков была разработана в 2017 году. В настоящее время в ней участвуют 4 банка - "Ощадбанк", "Украгазбанк", "ПроКредит Банк" и Raiffeisen Bank Aval. Его представитель Руслан Спивак напоминает: "Сегодня только 6% украинских малых и средних предприятий имеют доступ к финансированию, это очень низкий показатель. Благодаря инициативе Европейского инвестиционного банка мы можем его утроить".

Среди компаний, получивших ссуды по линии ЕС - фирма "Полисся-2002", занимающаяся экспортом древесины.

Ее совладелец Ярослав Баев отметил, что получение ссуды на миллион евро позволило "вывести фирму на принципиально новый уровень" - в частности, закупить современное оборудование.

Как происходит отбор компаний, желающих получить ссуду?

Руслан Спивак из Raiffeisen Bank Aval уточнил: "По линии программы мы финансируем малые и средние предприятия с прозрачной, хорошо функционирующей бизнес-моделью. У которых при этом может не быть необходимых для получения займа гарантий... Наша задача - поддержать местных производителей, нацеленных на развитие инновационных бизнес-стратегий с акцентом на экспорт".