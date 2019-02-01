Looseat - унитаз без бактерий

Общественные туалеты в центре Сараева стали местом проведения уникального эксперимента. Здесь в течение месяца проходила тест на надежность и эффективность антибактериальная накладка на сиденье унитаза.

Ее изобретательница Наджа Зубчечич, магистр Естественно-математического факультета столичного университета, результатом осталась довольна: LooSeat способен уничтожать 99,8% бактерий, срок его службы от 5 до 10 лет.

"Идея нововведения пришла мне в голову в кафе Тито, где мы сейчас находимся, - рассказала она журналистам, - я была там с друзьями, и мы шутили над тем, как трудно посещать общественные туалеты, поэтому все стараются не садиться на сиденье унитаза или покрывают его туалетной бумагой".

Открытие Наджи - это суспензия, которая убивает бактерии под влиянием ультрафиолетового света. Она представила свое изобретение на Турнире инноваций в Сараеве и уже получила предложения от инвесторов. В настоящий момент изобретение проходит стадию патентования, летом Наджа планирует запустить краудфандинговую кампанию по сбору средств, чтобы начать серийное производство.