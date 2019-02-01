"Алита: Боевой ангел" – новое детище Джеймса Кэмерона

20 лет работы, 200 млн долларов бюджета, звездный продюсерский дуэт и режиссер. В Лондоне состоялась премьера научно-фантастического фильма в стиле киберпанк "Алита: Боевой ангел".

Проект, идею которого вынашивал оскароносный Джеймс Кэмерон, снял Роберт Родригес ("Города грехов" и "От заката до рассвета").

Фильм, основанный на манге, рассказывает историю девушки-киборга, которую нашел на свалке и по частям собрал доктор Идо. Теперь ее главной целью становится восстановление памяти. Но в какой-то момент Алита понимает, что обладает боевыми приемами киборгов.

Доктора Идо сыграл обладатель двух "Оскаров" Кристоф Вальц, а Алиту - Роза Салазар.

Джеймс Кэмерон написал сценарий к фильму еще в 2004 году и первоначально хотел снимать его сам, но в последствии передал бразды правления Родригесу.

"Мы знаем, что фильм понравится большинству. Мы в этом уверены. Зрители отправятся вместе с ней в путешествие, будут верить в нее, почувствуют ее дух, и это самое главное", – сказал на премьере Кэмерон.

На премьере присутствовал и Юкито Киширо - автор книги об Алите, права на которую в самом начале выкупил Кэмерон.

"Киширо написал универсальную историю об Алите, а затем в дело пошла магия Джеймса Кэмерона. Он знает, как сделать фильм интересным даже для тех, кто не знаком с мангой. Поэтому этот фильм намного многограннее, чем зрители могут себе представить", – сказал режиссёр фильма Роберт Родригес.

В России фильм выйдет на экраны 14 февраля.