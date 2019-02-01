Катар впервые завоевал Кубок Азии

Сборная Катара по футболу завоевала Кубок Азии, обыграв в финальном матче команду Японии со счетом 3:1. Эта победа стала для Катара первой в истории. Турнир прошел в Абу-Даби.

На 12-ой минуте ворота японцев распечатал нападающий катарцев Альмоэз Абдулла Али. 22-летний футболист стал рекордсменом Кубка Азии по результативности. Он забил на турнире девять голов. Второй мяч в ворота японской команды на 27-ой минуте отправил полузащитник Абдулазиз Хатем.

Сборной Страны восходящего Солнца удалось забить один единственный гол. На 69-ой минуте катарский голкипер не смог защитить ворота перед напором японского форварда Такуми Минамино. Счет стал 2:1.

На 83-ей минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота "синих самураев", который успешно реализовал нападающий Акрам Афиф. 3:1 и Катар празднует победу.

Кубок Азии ОАЭ принимали во второй раз. Соревнования прошли в новом формате - с участием 24 команд, ранее в нем выступали 16.