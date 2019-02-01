Вердикт в процессе об изнасиловании: 7 лет тюрьмы для полицейских

Во Франции двое полицейских, которых судили по делу об изнасиловании канадской туристки, были признаны виновными и осуждены на 7 лет тюрьмы. Суд согласился с ходатайством обвинения, которое требовало для ответчиков этого наказания.

Адвокат истицы Софи Обадия оценила решение как "справедливое": "Вердикт показывает, что во Франции женщина больше не обязана оправдываться за свою личную жизнь, если ее изнасиловали. Суд полагает, что мисс Спэнтон не лгала, и что она не страдает мифоманией. Вердикт основан на представленных доказательствах, а не на словах".

Пять лет назад истица заявила, что под предлогом экскурсии по историческому зданию парижской уголовной полиции ее заманили в кабинет и подвергли групповому изнасилованию.

По мнению защиты осужденных, совершена юридическая ошибка. Они предполагают подать апелляцию на этот судебный вердикт, еще раз подчеркнули, что ни на минуту не сомневаются в невиновности своих подзащитных, которые и на процессе отказывались признать, что совершили акт насилия, говоря, что все сексуальные действия происходили по обоюдному согласию.