Гонки на электровнедорожниках в эктремальных условиях

Электрические автомобили уверенно прокладывают себе путь в мир профессиональных гонок. Глава и основатель "Формулы-Е" Алехандро Агаг объявил о запуске нового гоночного чемпионата - Extreme E.

Соревноваться в нем будут полностью электрические внедорожники, причем в экстремальных климатических зонах: Амазонии, Сахаре, предгорьях Гималаев и даже в Арктике. У всех машин серии будет единое шасси, которое смогут дорабатывать производители. В чемпионате примут участие 12 команд, всего запланировано 5 этапов.

По словам Алехандро Агага, гонки на электровнедорожниках - это концепция, которая позволит "сделать ралли более экологичными".

Правда, полностью обойтись без углеводородного топлива на Extreme E все-таки не удастся, по крайней мере на первых порах. Дело в том, что моторхоумом для команд станет бывшее грузовое судно Saint Helena, которое будет доставлять автомобили и оборудование на каждый этап.

Планируется, что первое соревнование Extreme E пройдет в январе 2021 года.