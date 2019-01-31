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Венесуэла

Венесуэла освободила задержанных журналистов европейских изданий

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 Андрей Позняков 
Венесуэла освободила задержанных журналистов европейских изданий
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Власти Венесуэлы освободили пятерых журналистов европейских изданий, которые были задержаны при освещении акций сторонников самопровозглашённого президента Хуана Гуайдо. Отпустить французских граждан и корреспондентов испанского агентства EFE призывала верховный представитель ЕС Федерика Могерини:

_«Как вы знаете, для Европейского союза чрезвычайно важно поддерживать журналистов, чтобы, прежде всего, они были свободны и могли делать свою работу. Евросоюз будет всегда бороться за это, и в данном конкретном случае мы просим немедленно их (журналистов) освободить».
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Посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно в интервью Euronews рассказала, что журналистов европейских изданий задержали, потому что они работали без аккредитации.

_«Они приехали как такие простаки со съёмочными группами, пытались заходить в государственные учреждения, участвовать в демонстрациях, не имея соответствующего разрешения. Я думаю, нет ни одной страны в мире, куда можно приехать и работать без визы».
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После задержания журналистов организация «Репортёры без границ» осудила правоохранительные органы Венесуэлы за насилие в отношении сотрудников СМИ.