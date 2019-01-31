"Арктическое вторжение" на Средний Запад

Снегопад, вьюга и трескучий мороз. В США пришел полярный вихрь, превратив Средний Запад в Северный полюс. Число погибших от перохлождения или в ДТП превысило 10 человек.

Чрезвычайное положение введено в целом ряде штатов, где температура воздуха упала до рекордно низких отметок. В регионах, затронутых арктическим холодом, проживает почти 250 миллионов американцев.

В Милуоки столбик термометра опустился до -29, что при сильном ветре ощущается как -44 градуса по Цельсию.

Температура в Чикаго — -45, в Миннеаполисе — -47 с учётом ветра.

В аэропортах Среднего Запада в среду были отменены свыше двух тысяч рейсов. По ряду направлений прекращено железнодорожное сообщение. Закрыты школы и университеты. Во многих населённых пунктах не работают государственные учреждения.

По данным синоптиков, в ближайшие дни морозы не отступят, а наоборот - окрепнут.

В ряде городов общественные места используются как центры обогрева, организуется раздача тёплых вещей бездомным. Власти призывают жителей не пользоваться транспортом, по возможности, не покидать свои дома.