Кризис в Венесуэле ударит по России?

От ситуации в Венесуэле может пострадать и Россия. Кремль не уверен, что Каракас вовремя выплатит Москве долг после ввода США санкций в отношении венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA.

Российская "Роснефть" вложила в геологоразведку и добычу этой компании около 6 млрд долларов, а с 2006 года выдала ей кредитов по меньшей мере на 17 млрд.

По словам замминистра финансов Сергея Сторчака, проблемы с выплатой долга, который на сегодняшний день составляет более 3 млрд долларов, у Венесуэлы будут. Следующий транш погашения задолженности ожидается в конце марта и должен составить 100 млн долларов.

Кремль осудил санкции США, назвав их незаконным вмешательством в дела латиноамериканской страны, а МИД России заявил, что они выглядят как попытка конфискации венесуэльских государственных активов.