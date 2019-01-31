Маруан Феллайни уезжает в Китай. "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с китайским клубом "Шаньдун Лунэн" о переходе бельгийского полузащитника, но следка, по словам британских СМИ, может затянуться до закрытия трансферного окна в Китае 28 февраля.

Сам игрок в своем "Инстаграме" выложил фотографию из аэропорта перед отлетом в Китай и сопроводив ее словом "Поехали".

По информации СМИ, 31-летний бельгиец уже прошел медосмотр для нового клуба, после оформления всех бумаг о сделке будет объявлено официально. Контракт рассчитан на 3 года и оценивается в сумму около 10 млн фунтов Стерлингов.

Феллайни больше 10 лет играл в Англии. Сначала, после перехода из бельгийского "Стандарда", в "Эвертоне", а затем уже в составе "Манчестера Юнайтед". Игрок высоко ценился тремя главными тренерами, но перестал регулярно выходить на поле при Уле Гуннаре Сульшере - исполняющем обязанности наставника "красных дьяволов" после увольнения Жозе Моуринью.