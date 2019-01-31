Почему сборные Японии и Китая тренируются вместе?

Японские и китайские спортивные гимнасты провели совместную тренировку в Пекине.

Такая ситуация - редкое событие в спорте, в особенности, когда вместе тренируются принципиальные соперники.

Японцы выиграли командное многоборье на последних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, китайцы взяли бронзу. Зеркальную же картину показал прошлогодний чемпионат мира по спортивной гимнастике, когда первыми оказались представители Поднебесной, а японцы оказались третьими.

Последних такое положение дел встревожило в преддверии будущих олимпийских игр, которые пройдут как раз в Токио, и сборная Японии предложила провести совместные тренировки - сначала в Китае, а затем и у себя дома.

Среди тренирующихся был замечен и трехкратный олимпийский чемпион Кохэй Утимура и абсолютный чемпион мира Сяо Жотэн.

Гимнасты общались, фотографировались, но и пристально наблюдали за тренировкой друг друга.