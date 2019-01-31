ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро за высылку грузин в 2006

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал%20-%20just%20satisfaction.pdf) Россию выплатить Грузии 10 млн евро за "моральный ущерб, нанесенный группе, состоящей из минимум 1,5 тысяч граждан Грузии". Решение было принято шестнадцатью голосами против одного.

ЕСПЧ постановил, что "осенью 2006 года в Российской Федерации была введена скоординированная политика ареста, задержания и высылки граждан Грузии", были нарушены статьи 3, 4 и 5 Европейской конвенции по правам человека.

Согласно решению ЕСПЧ, компенсация должна быть распределена между пострадавшими гражданам Грузии. Подвергшимся депортации должны выплатить две тысячи евро. Незаконно задержанным и содержащимся под стражей в нечеловеческих и унижающих человеческое достоинство условиях - от 10 до 15 тысяч евро.

Грузия внесла иск против России в 2007 году, обвинив ее в массовой депортации грузин в ответ на арест четырех российских офицеров, обвиненных в шпионаже. По данным Министерства юстиции Грузии, с сентября 2006 по январь 2007 года Россия выселила 4634 человека.

Москва отвергла эти обвинения, заявив, что действия правоохранительных органов - часть мер по предотвращению нелегальной миграции.