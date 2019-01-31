Китай: на пути к ОИ-2022

Пекин обещает провести на самом высоком уровне Зимние Олимпийские Игры 2022 года. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин во время визита в КНР председателя Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Глава МОК проинспектировал ход подготовки к Играм и высоко оценил эффективную работу оргкомитета пекинской Олимпиады.

Си Цзиньпин, председатель КНР: "Правительство Китая приняло решение о проведении зимней Олимпиады, и мы сделаем эти Игры яркими, необычными, превосходными. Китай будет всесторонне придерживаться принципов экологичности, всеобщего доступа, открытости. Наша Олимпиада будет свободна от коррупции".

Столицей проведения Олимпийскиx игр Пекин был назван 31 июля 2015 года на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре. Главный город Поднебесной - первый в истории олимпийского движения , которому доверено проведение летних и зимних Олимпиад.