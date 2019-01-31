Марш бельгийской молодёжи "За климат"

Четвёртую неделю подряд молодые бельгийцы демонстрируют на улицах свою озабоченность изменением глобального климата. По данным полиции, в акциях участвовало по всей стране более 27 тысяч человек — это меньше, чем в прошлый четверг, вероятно, из-за похолодания.

По Брюсселю прошли 12 тысяч учащихся — от младших классов до университетов. Многие проявляли знание политики и таких наук, как экология:

«Мы проводим сегодня этот марш ради климата. Плохо, что наше правительство не хочет ничего делать с климатом. Мы здесь, чтобы заставить власти слушать нас, что-то, наконец, сделать, и чтобы мы были здесь не зря."

Демонстрации отнимают много рабочего времени у полиции и муниципальных служащих, они проводятся в часы уроков и лекций. Но их участники не считают себя прогульщиками:

«Мои родители дали согласие, так что это меня не волнует. Школа пыталась возражать, но такие расхождения во мнениях не мешают учащимся прийти на манифестацию».

Некоторым юношам и девушкам мало лозунгов и страстных речей. Они хотят активно бороться за чистоту к окружающей среды и приучасть к сознательности других:

«До сих пор у меня есть мотоцикл, но я решил продать его, чтобы купить электрический скутер. Мы стараемся ездить как можно больше на общественном транспорте».

«Учитель поддерживает нас, а школьное начальство в Брюсселя не довольно, что мы пропускаем занятия. Но мы добьемся перемен".

Демонстрация в Брюсселе продолжалась пару часов. В следующий раз она обещает стать ещё более массовой, особенно, если в этой части планеты потеплеет.