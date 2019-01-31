Кристиан Диор: "Создавать мечту"

Cимвол послевоенной Франции и ее культурное достояние, Кристиан Диор, ставший легендой еще при жизни, любил английский стиль.

Экспозиция, посвященная модельеру, пересекла Ла-Манш, чтобы обосноваться в Лондоне в музее Виктории и Альберта.

В этом городе жили его любимые клиентки - и принцесса Маргарет, и балерина Марго Фонтейн. Тут его показы собирали аристократию, и в знак уважения одна из самых знаменитых сумочек получила название "Леди Ди" или "Леди Диор".

Выставку подготовили французские кураторы, и они же дали британский акцент. Она открыта до середины июля.