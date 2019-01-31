Марш "За климат". Прозрачное лобби. Несладкий "брексит"

Передачу «Глядя из Брюсселя» ведёт Андрей Бекетов:

Молодые бельгийцы еженедельно демонстрируют на улицах свою озабоченность изменением глобального климата. По данным полиции, в очередных акциях участвовало по всей стране более 27 тысяч человек — это меньше, чем в прошлый четверг, вероятно, из-за похолодания.

Конец тайному лобби в Европарламенте

Представители деловых кругов больше не смогут добиваться от евродепутатов выгодных для себя законов на яхтах или за тайными ужинами. Европарламент потребовал от председателей своих комитетов и рядовых членов, участвующих в составлении докладов, письменно раскрывать подробности любых своих встреч с лоббистами.

Жалоба в ЕСПЧ отрицателя Холокоста

Европейский суд по правам человека объявил неприемлемой жалобу бывшего британского эпископа, отрицающего Холокост. Ричард Уильямсон заявлял о нарушении его свободы слова. Он был осужден в Германии за разжигание ненависти, а также за грубую недооценку как исторических фактов применения нацистами газовых камер и уничтожения евреев.

Суд в Страсбурге назвал приговор за это слишком мягким.

"Брексит" ударит по сладкоежкам

В связи с выходом из ЕС Великобритании в ней может возникнут дефицит конферт и пирожных и прочих сладостей с коненента. Пока Германия поставляет их через Ла-манш на 800 миллионов евро в год — без задержек и пошлин. Немецкие кондитеры выразили опасение, что после 29 марта их продукция будет застревать на таможне, портиться в долгой дороге и дорожать в английских магазинах.