Британские депутаты могут остаться без каникул

В Бухаресте на неформальной встрече глав МИДов стран Евросоюза «брексит» — не в числе главных тем. Но наблюдатели не сомневаются, что в той или иной форме министры обсудят этот вопрос.

Британский министр Джереми Хант не исключил, что действие «50-й статьи» может быть продлено, если парламентарии одобрят соглашение лишь незадолго до даты «брексита» — 29 марта:

«Нам нужно продемонстрировать Евросоюзу две вещи. Во-первых, сделка по „брекситу“ может получить поддержку парламентского большинства; такое уже случилось на этой неделе, вот почему эта неделя так важна. А во-вторых, мы понимаем опасения, например, ирландцев, насчёт того, что нельзя возвращаться к жёсткой границе».

Среди прочих мер по ускорению процесса британские парламентарии рассматривают возможность отменить собственные каникулы, запланированные на конец февраля. С таким заявлением выступила спикер Палаты общин. Билль должен получить одобрение обеих палат парламента и лечь на подпись королеве.