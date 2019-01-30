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Спорт

Нурмагомедов оштрафован на 500 тысяч долларов

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 Павел Барсуков 
Нурмагомедов оштрафован на 500 тысяч долларов
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Атлетическая комиссия американского штата Невада вынесла вердикт по делу о драке после боя за звание чемпиона мира в смешанных единоборствах. В октябре прошлого года россиянин Хабиб Нурмагомедов сумел защитить свой титул, одолев ирландца Конора Макгрегора. Однако после поединка он спровоцировал потасовку, бросившись на членов штаба соперника: по его словам, в ответ на оскорбление.

Нурмагомедов отстранён от боёв на 9 месяцев и выплатит 500 тысяч долларов штрафа, Макгрегор отстранён на шесть месяцев и оштрафован на 50 тысяч. На год дисквалифицировали ещё двоих российских бойцов, принимавших участие в потасовке на стороне Нурмагомедова. Срок дисквалификации отсчитывается с октября.

Менеджер россиянина сообщил, что Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде.