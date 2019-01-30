Париж в снежном плену

Еще во вторник вечером циклон "Габриэль" обрушился на запад Франции, а утром в среду продолжил своё движение вглубь страны. Затронул он и самый густонаселенный столичный регион Иль-де-Франс.

За ночь в Париже выпало почти 5 см снега. Его оказалось достаточно, чтобы наступил транспортный хаос.

Во французской столице было затруднено движение автомобилей, были и перебои с железнодорожным и воздушным сообщением.

В среду в шести департаментах по-прежнему действует оранжевый, предпоследний, уровень тревоги. Из-за циклона более 40 000 домов оказались без электричества. Около тысячи сотрудников "Электриситэ де Франс" пытаются восстановить энергоснабжение.

Накануне метеорологи предупредили об ураганном ветре у Атлантического побережья страны. Здесь скорость порывов ветра достигала 130 км/ч.