Неймар выбыл до апреля

Нападающий французского клуба ПСЖ Неймар не поможет своей команде в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестера Юнайтед".

У бразильца диагностирован перелом плюсневой кости стопы. Медицинский штаб парижан совместно с врачами сборной Бразилии принял решение не проводить операцию и выбрал консервативный метод лечения.

Травму Неймар получил в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбурга", который состоялся 23 января.

Восстановление игрока займет 10 недель, на поле он сможет выйти только в апреле.

Таким образом футболист пропустит не только намеченные на 12 февраля и 6 марта матчи Лиги чемпионов против "Манчестера Юнайтед", оставшегося без главного тренера после увольнения Жозе Моуриньо, но и игру с принципиальным соперником "Марселем" в чемпионате Франции 17 марта.