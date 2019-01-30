"Нью-Орлеан" и "Сан-Антонио" выигрывают

"Нью-Орлеан" и "Сан-Антонио" выиграли матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

"Пеликаны" в гостях одолели "Хьюстон Рокетс", прервав свою трехматчевую серию поражений и победную у соперника. Счет матча – 116:121.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 37 очков. Дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов оформил центровой "Нью-Орлеана" Джалил Окафор.

В параллельном матче "Сан-Антонио Спёрс" дома обыграл "Финикс Санз". В драматичном поединке за 19 секунд до окончания матча хозяева сравнивают счет, а на последней секунде форвард "Сан-Антонио" Руди Гэй, исполнив точный дальний бросок, вырывает победу для своей команды. Финальный счет игры – 126:124. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Дэвин Букер, набравший 38 очков.

Для "Финикса" это девятое поражение подряд.