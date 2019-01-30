Перепалка Будапешта с Брюсселем

Европейский парламент вновь обсуждает нарушение всяческих свобод и общих норм в Венгрии. В прошлый раз в дебатах лично участвовал премьер-министр Виктор Орбан, отвергший «нападки» на его страну со стороны левых и либералов, а конкретно — депутата от голландских "зелёных" Джудит Сарджентини.

«Мы не видели попыток разобраться с Венгрией во второй половине 2018 года, когда председателем ЕС была Австрия. Сменившая её Румыния должна ответить нам на вопросы о своём бездействии, - сказала Сарджентини. - Я думаю, что мы должны продемонстрировать солидарность с венгерскими гражданами, которые выходили на улицы до и после Рождества, стараясь изменить свою страну к лучшему. »

Выступления протеста были связана с закрытием Центрально-европейского университета и новыми правилами сверхурочного труда.

В среду официальный Будапешт заявил, что евродепутаты собрались в Брюсселе с целью его очернить.

“Мы не участвуем в этих дебатах, потому для их проведения нет оснований, - сказал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. - Это событие - часть надуманной политической кампании в Европарламенте, в стенах которого она должна и остаться. А настоящая политическая кампания должна проводиться для широкой общественности и по иным правила, чем те, что навязывает Европарламент”.

Эксперт по европейскому праву из Мидлсекского университета считает, что остановить дрейф премьера Орбана и его правительства к авторитаризму уже не удастся:

«Я думаю, мы опоздали примерно на 6 лет, - сказал Лоран Печ. - Евросоюзу нужно было предпринять решительные меры в 2012 или 2013 году, когда Европарламент впервые выразил серьёзную озабоченность ситуацией в Венгрии. Позорно то, что Еврокомиссия так долго отказывалась даже признать нарушение венгерским правительством верховенства права».

В сентябре прошлого года Европарламент уже проголосовал за начало санкционной процедуры в отношении Венгрии, но одобрения этой меры пока ещё не последовало от глав государств и правительств ЕС, которым не хватает единства мнений.