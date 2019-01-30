Британия: Мэй обсудила "брексит" с Корбином

Найти выход из тупика. Именно эту цель преследовала британский премьер Тереза Мэй на встрече с лидером оппозиции Джереми Корбином. Политики говорили о дальнейших действиях Лондона по реализации "брексита". Корбин потребовал от премьера, чтобы правительство проявило уважение к воле парламентариев и отказалось от идеи рассмотрения варианта выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Выступая в Парламенте, Мэй отметила, что большая часть Палаты общин заявила о том, что не хочет жесткой границы острове Ирландия, высказалась в поддержку сделки с измененными условиями, касающимися обеспечения таможенно-пограничного режима в Северной Ирландии. "Мы будем добиваться юридически обязывающих изменений в тексте по вопросу границы и обсудим это с ЕС".

В свою очередь Джереми Корбин настаивал на том, что изменений только по вопросу "бэкстопа" будет недостаточно:

"Бизнес кругам и профсоюзам совершенно ясно, что любое решение должно включать в себя положения по таможенному союзу и максимально удачную договоренность по единому рынку, чтобы избежать ущерба который будет нанесен в случае "жесткого брексита", - сказал Корбин.

Тем временем глава Евросовета Дональд Туск направил Лондону очередное послание от ЕС: "Позиция Европейского Союза понятна и последовательна. Соглашение об условиях выхода из сообщества не подлежит пересмотру". Выход Соединенного Королевства из ЕС намечен на 29 марта.