«Вместе с Великобританией, а не против неё»

Какие бы поправки ни вносил британский парламент, Брюссель не намерен изменять подписанное с Лондоном соглашение. Лидеры Евросоюза вновь подтверждают свою позицию о неизменности положений «брексита». Большая Европа готова на любые переговоры и обсуждения, но уже после 29 марта.

Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС:

«Единственное, что я хочу подчеркнуть — ЕС остаётся единым и продолжает поддерживать договорённости, которое мы достигли вместе с Великобританией — а не против Великобритании».

В ЕС утверждают, что сами не в восторге от механизма, получившего название «бэкстоп», что можно перевести как «подпорка». Однако найти решение, которое устроило бы всех, пока невозможно, что и доказывает нынешняя ситуация.

Ги Верхофстадт,координатор Европарламента по «брекситу»:

«„Бэкстоп“ — это страховка, а страховка нужна для стопроцентной уверенности в отсутствии границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией. Мы сами не хотели бы использования „бэкстопа“. Как я сказал, это гарантия, предохранительная мера. Во многом всё зависит от наших будущих отношений».

В Брюсселе, кроме того, напоминают, что есть ещё и соглашения, подписанные самой Великобританией, и они не зависят от того, как именно будет разрешён вопрос «бэкстопа»:

Филипп Ламберт, депутат Европарламента:

«Это заблуждение жёстких сторонников „брексита“. Они по-прежнему отказываются признать, что ограничения, налагаемые соглашением Страстной пятницы, никуда не денутся, и что они будут влиять на отношения, как минимум, между северной Ирландией и остальной частью острова, то есть Республикой. Это факт, и его никак не обойти».

Тереза Мэй, фактически получившая от парламента новый «наказ» на переговоры с Европой, не теряет надежды. Но по её собственным словам, лучше согласиться на то что уже есть, и решать конкретные вопросы уже после выхода.

Так или иначе, информагентства сообщают, что в среду Мэй проведёт телефонные переговоры в председателем европейского Совета Дональдом Туском.