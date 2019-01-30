Бизнес Лайн Дубай: от прошлого к будущему

Новая программа "Business Line Dubai" рассказывает о новостях бизнеса и инвестиций из Города Золота. Начнем с главных деловых новостей этого месяца из Дубая. Даже в условиях системы обязательного медицинского страхования некоторые местные жители оказываются обремененными большими медицинскими счетами, которые им не по карману.

Аэропорт Дубая уже 5 лет является самой загруженной воздушной гаванью в мире по объему международных пассажирских перевозок. В 2018 году число пассажиров выросло на 1% до 89,1 миллионов человек. При этом количество китайских путешественников увеличилось на 6%, а российских - на 14,5% благодаря смягченным визовым требованиям.

Глава девелоперской компании DAMAC Properties Хуссейн Саджвани считает, что необходимы по меньшей мере два года интенсивного восстановления, прежде чем рынок недвижимости Дубая вернется к докризисному состоянию. А платформа недвижимости PropertyFinder прогнозирует продолжение спада в секторе и в этом году.

"Как слияние древнего и передового может привести к инновациям с глобальным воздействием в 2019 году? Этот вопрос мы рассмотрим в новом выпуске программы Business Line Dubai...

Исламский банкинг, возможно, столь же стар, как и сам Ислам, и, несмотря на недавний спад, он становится все более популярным во всем мире как среди мусульман, так и немусульман. По прогнозам, к 2021 году его объем составит 2,7 триллиона евро.

А если к нему добавить такие финансовые технологии, как блокчейн, возможности становятся действительно безграничными. Но что такое исламский банкинг?

Будущее исламской экономики

В соответствии с шариатской доктриной, исламский банкинг основан на разделении прибыли, а не на взимании процентов по кредитам. Исламские облигации или сукуки составляют всего 1% мирового рынка, но их доля, судя по всему, будет расширяться. Международный валютный фонд разрабатывает правила для отрасли, которая в настоящее время действует более чем в 60 странах мира. Чтобы узнать об этом больше, мы поговорили с Анитой Ядав, старшим директором по глобальным рынкам в Emirates NBD Bank.

Анита Ядав: "Доходность долларовых облигаций на развивающихся рынках по сравнению с прошлым годом снизилась на 3,8%. В то же время, если взять все развивающиеся рынки сукук, то их потери составили только 2,09%, то есть потери меньше".

Исламская экономика является ключевой опорой Дубайской постнефтяной экономической стратегии. В 2016 году ее вклад в ВВП Дубая составил 8,3%. По словам Абдуллы Аль Авара, генерального директора Центра развития исламской экономики Дубая, в ближайшие годы эта доля будет расти.

Абдулла Аль Авар: "В 2016 году потребители во всем мире потратили более 2 триллионов долларов США на продукты, которые считаются соответствующими шариату. И эти расходы приходятся как на мусульман, так и на немусульман".

Ребекка Маклафлин-Дуэйн, Euronews: "Насколько важны мусульманские миллениалы для этой общей стратегии?"

Абдулла Аль Авар: "На самом деле мы предоставляем широкие возможности миллениалам - предпринимателям и различным малым и средним компаниям, некоторые из наших инициатив фактически направлены на них - например, сектор Fintech. Наши усилия по поддержке ускорения развития привлекают молодых предпринимателей и предоставляют им идеальную платформу предложения технологий. И мы связываем их с сообществом".

Блокчейн уже серьезно оспаривает статус-кво в банковской сфере. По сути, это открытая, децентрализованная база данных для любой транзакции. Это исключает посредников и делает переводы прозрачными и безопасными. Так что же происходит, когда эта новая революционная технология сочетается с древними доктринами исламского банкинга? Мы обратились к Ибрагиму Мохаммеду, основателю дубайской компании OneGram, стартапа, удостоенного звания "Лучшей исламской криптовалюты" в рамках премии Islamic Retail Banking Awards.

Ибрагим Мохаммед: "Мы - цифровой актив, то есть это форма хранения средств. Это инструмент или цифровой актив, который вы можете использовать для оплаты вещей, совершения транзакций, но, я думаю, что лучше избегать такого слова как "валюта". Потому что вы же не будете называть кредитную карту "валютой", не так ли?

OneGram был первым, кто обеспечил поддержку активов. Это означает, как, например, использование золота в качестве обеспечения. Это дает определенный уровень защиты, так что вы никогда не сможете достичь нуля. Стоимость валюты может упасть до цены грамма золота, но не ниже, потому что у нас есть это золото.

Мы сделали это два года назад, и теперь это слово вошло в рыночный лексикон под названием "стаблкоин". Мы фактически были первыми на рынке "стаблкоинов". Мы создали это пространство. Мы взяли набор правил и инструкций 1400-летней давности, взяли новейшую технологию блокчейн, а затем подкрепили ее физическим золотом, которое является первой формой денег. И это оказало огромное влияние.

Все действует мгновенно. Блокчейн - это мгновенно. Например, вы хотите совершить сделку, хотите отправить деньги из Дубая в Китай, Лондон или Австралию, - это может произойти за считанные секунды".

А теперь от технологий перенесемся к людям и компаниям, формирующим будущее. В регионе Ближнего Востока и Северной Африки схемы бизнес-акселераторов для стартапов способствуют развитию процветающей экосистемы для предпринимательства. Один из них выдвигает на передний план женщин. Womena помогает компаниям, возглавляемым женщинами, находить советы и стартовый капитал, которые им необходимы для начала бизнеса.

"Инвесторы-ангелы", поддерживающие женщин

Если говорить о запуске новых предприятий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, то женщины здесь, в целом, находятся в тени. Элисса Фрейха - основательница бизнес-акселератора Womena со штаб-квартирой в Дубае. Она страстно стремится к увеличению числа бизнес-леди.

Элисса Фрейха: "Честно говоря, я думаю, что этот регион сейчас является самым привлекательным пространством для стартапов в мире уже потому, что его потенциал еще не раскрыт. Ресурсы есть, и они выделяются. Глобальное внимание начинает переключаться - у нас есть этот потенциал, у нас есть удивительные предприниматели, у нас есть технологический талант, но просто все это еще не собрано воедино. Самые интересные сделки, в которые я, как правило, вкладываю деньги, базируются на личных отношениях с предпринимателями и на связях между людьми".

Тунисская предпринимательница Амаль Бахлуль извлекла пользу из уроков Womena. Три года назад она создала свою компанию "Свет, камера, учись!", обучая арабских детей, в том числе многих сирийских беженцев, искусству кинопроизводства.

Амаль Бахлуль: "Наша цель - создать настоящий эффект, и в этом нам нужна большая помощь, в частности - для увеличения цифр. К настоящему времени за три месяца мы обучили 179 детей, создали 24 короткометражных фильма, провели 7 торжественных мероприятий в четырех разных странах. И, надеюсь, наше некоммерческое послание привлечет заинтересованных людей, которые придут работать вместе с нами".