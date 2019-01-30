Берлинале-2019: частная жизнь - это политика

Борьба за права женщин, произвол властей, сексуальное насилие в отношении детей... По уже сложившейся традиции, участники Берлинского фестиваля не стесняются высказываться в своём кинотворчестве по самым острым политическим и социальным темам.

И нынешний - 69-ый по счёту киносмотр - не станет исключением. О концепции Берлинале-2019 рассказывает директор фестиваля.

"Сегодня всё больше мы говорим о нашем поведении в повседневной жизни. Глобальное потепление, сельское хозяйство, продукты, которые мы едим, - всё это взаимосвязано. Поэтому мы затрагиваем подобные темы в наших фильмах. Это весьма интересно. Я бы даже сказал, что наша частная жизнь как никогда явно пересекается с политической. В нашей программе есть фильмы, в которых это показано", - поясняет Дитер Косслик.

Четыре женщины и двое мужчин вошли в судейскую коллегию в этом году. А председателем международного жюри избрана французская актриса Жюльет Бинош - обладательница "Серебряного медведя" за лучшую женскую роль в фильме "Английский пациент".

За главную награду киносмотра поборется фильм "С Божьей помощью" французского режиссёра Франсуа Озона. В основу фильма легли события, связанные с нашумевшим делом священника лионской епархии Бернара Прейна, которого подозревают в педофилии.

Фатих Акин, взявший "Золотого медведя" в 2004-ом за фильм "Головой о стену", возвращается на Берлинале с триллером "Золотая перчатка". Фильм был снят по мотивам бестселлера Хайнца Струнка о серийном убийце, орудовавшем в Гамбурге в 70-х годах.

Семь из 17 режиссёров конкурсных фильмов - женщины.

Одна из них - датский сценарист и режиссёр Лоне Шерфиг - представит свою картину "Доброта незнакомцев" в день открытия Берлинского фестиваля 7 февраля.