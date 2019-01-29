Трампа допустили в Конгресс: его ждут с традиционным посланием 5 февраля

Президента США Дональда Трампа готовы выслушать в Палате представителей. Спикер Нэнси Пелоси, которая ранее блокировала выступление главы государства с традиционным посланием «О положении страны», направила ему официальное приглашение. В письме Пелоси подчеркивается, что президентское обращение состоится 5 февраля благодаря успеху переговоров о возобновлении работы правительства США.

Государственные учреждения функционировали в ограниченном режиме 35 дней. Для разрешения кризиса Трамп требовал от Конгресса почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, но в конце концов уступил и подписал указ о финансировании федеральных ведомств на три недели.

В Демократической партии расценили это как свою победу. В Белом доме говорят, что заручились обещаниями демократов обеспечить безопасность на южной границе.