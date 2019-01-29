Карлос Сантана: "В поисках Моны Лизы"

"В поисках Моны Лизы". Именно так решил назвать свой новый мини-альбом Карлос Сантана - после недавнего посещения Лувра. Результаты "поисков" он представит на суд зрителей в ходе турне по Северной Америке. В дорогу 71-летний гитарист-виртуоз отправится в июне.

Для Сантаны это еще и возможность отметить два значимых события в собственной карьере.

"Тур посвящен двум событиям - 50-летию "Вудстока" и 20-летию со дня выхода альбома "Сверхъестественное". Мне есть, что отпраздновать", - заявил музыкант.

На знаменитом рок-фестивале к музыканту и пришла слава. А за выпущенный в 1999-м году альбом Сантана получил 9 премий "Грэмми".