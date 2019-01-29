В Польше забивают больных коров и продают мясо без разрешения ветеринарной инспекции. В этом убедился репортер местного телеканала TVN24, который устроился работать на скотобойню. В снятом им скрытой камерой репортаже показано, как на бойню привозят не стоящих на ногах животных и забивают ночью, когда сотрудников ветеринарной службы нет на месте. Затем туши разделывают, стараясь скрыть, что мясо некачественное, и сбывают.

После поступления сигнала в середине января на фигурирующей на видео скотобойне около города Острув-Мазовецка идет расследование. Ее работа прекращена, но пока не удалось выяснить, куда ушло мясо больных животных. Проверки идут и и на других бойнях Мазовецкого воеводства.

После появления видео эксперты в стране и за ее пределами призвали официальную Варшаву принять срочные меры. Польша - один из крупнейших в Евросоюзе экспортеров мяса. В 2017 году она установила рекорд: выручка от проданной говядины, свинины и мяса птицы составила 5,4 млрд евро.