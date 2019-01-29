Кругосветка "по старинке"

Карта, секстан, компас и - звезды над головой. В Ле-Сабль-д’Олон завершилась самая романтичная парусная гонка одиночек Golden Globe. 30 000 миль - без современных средств связи и навигации, без остановок и чье-либо помощи. Сегодня победу празднует Жан-Люк Ван Ден Эд.

211 дней 23 часа и 12 минут - таков результат французского шкипера. Кроме него, на старт регаты 1 июля вышли еще 16 последователей Жюля Верна из 12 стран мира. В этом году гонка отмечает юбилей: 50 лет назад Робин Нокс-Джонстон стал первым, кто совершил одиночное безостановочное кругосветное плавание. За что и был удостоен рыцарского звания.