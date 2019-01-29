Палестинец складывает из книг сложные оригами

Палестинец из сектора Газа зарабатывает на жизнь с помощью искусства оригами.

Ахмед Хумэйд создает сложные фигуры из страниц старых книг, складывая их по старинной японской технике. Эксперты из Японии высоко оценили работы Хумэйда, которые тот продает по цене до 25 евро.

"Я интересуюсь оригами и другими видами искусства, например, рисованием, - рассказывает мастер. - Постепенно люди начали чаще ко мне обращаться, и эта работа стала для меня источником дохода. Не большим, но легким. Это помогает мне в условиях безработицы".