Когда труд не спасает от бедности

В Евросоюзе под угрозой бедности и социальной изоляции находятся 113 миллионов человек или 22,5 процента населения. Среди них — испанец Хосе и Эва-Мари из Финляндии. Их пригласили в Брюссель, чтобы рассказать депутатам Европарламента о своих трудностях.

«Я жил в Коста-Рике, и мне пришлось бросить всё и срочно вернуться в Испанию, потому что мой брат заболел, - говорит Хосе. - Я не нашёл работы и был вынужден прождать целый год прежде, чем мне разрешили попросить о социальной помощи. Теперь у нас в Испании работа не является гарантией от бедности. Многие получают зарплату, но не сводят концы с концами ».

Из общего количества живущих у черты бедности европейцев 9,6 процента составляют трудящиеся. Работа не обеспечивает людей всем необходимым даже в самых благополучных странах.

Эва-Мари служит на полставки в финском университете. Она сетует на рост имущественного неравенства:

«В Финляндии богатые люди освобождаются от уплаты большой части налогов, а для людей со скромным доходом, таким, как я, налоговые льготы сокращают, - говорит она. - Несмотря на помощь друзей и родственников, мои финансовые проблемы становились всё серьёзнее. Я потеряла возможность возвращать и получать кредиты».

Подобные свидетельства были включены в доклад за 2018 год, составленный Европейской сетью борьбы с бедностью. В нём основными причинами бедности в ЕС названы: низкие зарплаты, сомнительные контракты, нехватка доступного жилья, высокие цены на энергию, еду и здравоохранение.

«Многие считают, что ЕС работает в пользу рынков, но не для людей, - говорит политический кординатор сети Шон Джоунс. - Нам нужна налоговая справедливость, надлежащая система распределения благ. Только тогда у нас будет государство всеобщего благоденствия, и работа будет обеспечивать высокое качество жизни».

В докладе отмечается, что сейчас общий уровень бедности в ЕС на 4 процента выше, чем перед кризисом 2008 года.